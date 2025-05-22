— Интересный матч. Жаль, что «МЮ» уступил, но «Тоттенхэм» понравился в игре от обороны. «Шпоры» действовали в итальянском стиле, заслуженно выиграли.
Для «МЮ» нынешняя ситуация — беда и катастрофа. Во всем виноваты американцы: негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать.
Конечно, мне сейчас обидно. Жизнь продолжается.
— Вылетит ли «МЮ» в следующем сезоне в Чемпионшип?
— Этот вопрос надо задавать негодяям, которые работают в клубе! «- сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис.
Ультрапрагматичная победа «Тоттенхэма» в финале ЛЕ. «МЮ» провалил тест на позиционную атаку.