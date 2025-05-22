Одемвинги о составе Нигерии против России: «Половину футболистов не знаю. Если Чуквуэзе, Саймон и Ихеаначо или Бонифасе выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа»

«Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю, но уверен, что это талантливые игроки, которые будут очень стараться. А “голодные” футболисты всегда мешают играть сопернику.
В нападении у Нигерии вижу хороших футболистов, некоторые из них должны себя показать. О Бонифасе многие говорят, однако в сборной он не показывает всего своего таланта. Сейчас у него будет шанс без Осимхена и Лукмана. Не знаю причин, почему их нет в списке. Может быть, долгий сезон, устали.
Умар Садик может очень хорошо сыграть, забить мячи. Чуквуэзе и Саймон на флангах — это техника, Ихеаначо тоже может забить, у него хорошая левая нога.
Мне нравится, когда новые имена появляются, будет больше конкуренции для основных футболистов. Мы будем знать, какое будущее у сборной Нигерии. На одних и тех же мы все время надеяться не можем.
Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, — это близко к основному составу. Если Чуквуэзее, Саймон и Ихеаначо или Бонифасе выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа.
Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии — Осимхен, но игра будет все равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя в России и Европе", — сказал бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвинги.