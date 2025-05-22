Одемвинги о составе Нигерии против России: «Половину футболистов не знаю. Если Чуквуэзе, Саймон и Ихеаначо или Бонифасе выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа»

В нападении у Нигерии вижу хороших футболистов, некоторые из них должны себя показать. О Бонифасе многие говорят, однако в сборной он не показывает всего своего таланта. Сейчас у него будет шанс без Осимхена и Лукмана. Не знаю причин, почему их нет в списке. Может быть, долгий сезон, устали.