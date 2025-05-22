Люк Шоу: «Футболисты должны задаться вопросом: “Хороши ли мы для “Манчестер Юнайтед?”. Наши результаты неприемлемы для клуба, который всегда был одним из крупнейших в мире”

"Это очень больно. Этот сезон недостаточно хорош.
Думаю, что мы, футболисты, должны задаться вопросом: «Хороши ли мы для “Манчестер Юнайтед?”. Это непозволительный сезон.
Наше положение в АПЛ и наши результаты неприемлемы для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», который выиграл множество трофеев и всегда был одной из крупнейших команд в мире. Сейчас мы далеки от этого.
Мы, футболисты, должны взять на себя ответственность, потому что мы находимся на поле, и нам нужно показывать результат, а не отрицать его. Этот сезон недостаточно хорош«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед” Люк Шоу.