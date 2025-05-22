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Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»

Форвард ответил на вопросы в телеграм-канале сборной России.

Источник: Спортс"

— «Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?

— «Очень странные дела».

— «Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?

— «Очень странные дела».

— «Очень странные дела» или «Острые козырьки»?

— «Острые козырьки».

— «Острые козырьки» или «Слово пацана»?

— «Острые козырьки».

— «Острые козырьки» или «Твин Пикс»?

— «Острые козырьки».

— «Острые козырьки» или «Шерлок»?

— Блин, давай «Острые козырьки».

— «Острые козырьки» или «Черное зеркало»?

— «Острые козырьки».

— «Острые козырьки» или «Друзья»?

— «Друзья».

— «Друзья» или «Во все тяжкие»?

— «Друзья».

— «Друзья» или «Лихие»?

— «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья».

— «Друзья» или «Игра престолов»?

— «Друзья».

— Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?

— Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда, — сказал нападающий «Акрона».