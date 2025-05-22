Дзюба выбрал «Друзей» самым любимым сериалом, предпочтя его «Игре престолов», «Во все тяжкие» и «Острым козырькам»

— «Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?
— «Очень странные дела».
— «Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?
— «Очень странные дела».
— «Очень странные дела» или «Острые козырьки»?
— «Острые козырьки».
— «Острые козырьки» или «Слово пацана»?
— «Острые козырьки».
— «Острые козырьки» или «Твин Пикс»?
— «Острые козырьки».
— «Острые козырьки» или «Шерлок»?
— Блин, давай «Острые козырьки».
— «Острые козырьки» или «Черное зеркало»?
— «Острые козырьки».
— «Острые козырьки» или «Друзья»?
— «Друзья».
— «Друзья» или «Во все тяжкие»?
— «Друзья».
— «Друзья» или «Лихие»?
— «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья».
— «Друзья» или «Игра престолов»?
— «Друзья».
— Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?
— Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда, — сказал нападающий «Акрона».