Журналист Солекол о невыходе «МЮ» в еврокубки: «Это будет стоить им от 100 до 200 млн фунтов. Такой крупный клуб может заработать 80−90 млн в ЛЧ просто за участие»

Но невыход в еврокубки вообще тоже будет дорого им стоить. Потому что в этом сезоне, выйдя в финал Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» получил около 30 млн фунтов от УЕФА. Это призовые, деньги за участие, доля от телетрансляций. Но, в добавок к этому, они получили дополнительный доход, проводя дополнительные матчи на «Олд Траффорд».