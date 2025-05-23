Экс-владелец «Пэлас» о словах братьев Гарначо после финала ЛЕ: «Вы даете этим мелким выскочкам ощущение, что у них есть право говорить подобное. “МЮ” сам навлек это на себя. Что посеешь

Этим должен заняться и ваш тренер. Взять под контроль раздевалку, игроков, привести их в состояние, хотя бы отдаленно напоминающее тот «Манчестер Юнайтед», каким он был раньше. Это та культура, которую вы позволили сформировать, и вот результат. Что посеешь — то и пожнешь«, — заявил экс-владелец “Кристал Пэлас” Саймон Джордан в эфире talkSPORT.