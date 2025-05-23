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Гинер о переходе Марио в «Зенит»: «Он решил так — ну и решил. Вот его и кинули. Случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын&ra

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в 2023-м перешел в петербургский клуб. Спустя год его контракт был расторгнут.

Источник: Спортс"

— Когда-то вы рассказывали, как Марио Фернандес поразил вас порядочностью. Пропустив год из-за травмы, пришел к вам: «Готов переподписать контакт без всяких повышений, хочу вернуть ЦСКА этот год».

— И что?

— Вы приводили Марио в пример как человека чести. Два года назад все изменилось. Для вас эта история — боль?

— Я думаю, все случившееся должно быть болью для него, а не для меня. Мне-то что? Он же не мой сын.

— Как восприняли его поступок?

— Нормально воспринял. Он решил так — ну и решил. Вот Фернандеса и кинули. Это же его жизнь, его судьба, а не моя. На здоровье!

— На «ВЭБ Арене», приехав с «Зенитом», он убивался сильнее, чем в любом другом матче. Вы с Марио встретились?

— Нет, — сказал президент ЦСКА.