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Дьяков о «Краснодаре»: «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован, «быкам» будет очень тяжело. Если параллельно следить за «Зенитом» — до добра может не довести&q

В заключительном туре «быки» сыграют дома с «Динамо». «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

Источник: Спортс"

— Не получится ли так, что груз ответственности не позволит «Краснодару» играть в свой футбол?

— Понятно, что цена ошибки слишком большая. Вспомните прошлый сезон, где «Динамо» нужна была победа, все зависело от них, но чуть испугались, играли в несвойственный себе футбол — и лишились чемпионства. Тут то же самое может быть и с «Краснодаром».

Возможно, будь другой соперник, «Краснодару» было бы проще. «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован тем, что может остаться в команде. «Краснодару» будет очень тяжело.

— Нет ли смысла играть по ситуации, в зависимости от матча «Зенит» — «Ахмат»?

— Лучше туда даже не соваться. Когда все зависит от тебя, не надо смотреть на то, как параллельно играет твой соперник. «Краснодару» надо выходить на поле с мыслями о своей игре и о нужном результате.

Если распыляться и параллельно смотреть, как играет «Зенит» — до добра такое может не довести. Если 90-я минута и вы проигрываете — можно заглянуть«, — сказал бывший защитник “Динамо”.