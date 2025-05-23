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Вендел не будет подавать иск против «Ботафого» из-за разрыва контракта (Вене Касагранде)

Вчера стало известно, что петербургский клуб и «Ботафого» расторгли соглашение о трансфере Вендела. Сообщалось, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами: «Владельцы “Зенита” включены в международный санкционный список, Текстор — гражданин США».

Источник: Спортс"

Сегодня в СМИ появилась информация, что Вендел намерен судиться с «Ботафого» в связи с разрывом контракта.

«Это не соответствует действительности, что Вендел подаст в ФИФА иск против “Ботафого” из-за того, что клуб отказался от его трансфера.

Как мне удалось выяснить, игрок не будет предпринимать никаких действий в этом направлении. По мнению представителей футболиста, это вопрос, не зависящий от самого игрока, и они не собираются действовать недобросовестно в отношении клубов", — написал журналист Вене Касагранде.