Вендел не будет подавать иск против «Ботафого» из-за разрыва контракта (Вене Касагранде)

Как мне удалось выяснить, игрок не будет предпринимать никаких действий в этом направлении. По мнению представителей футболиста, это вопрос, не зависящий от самого игрока, и они не собираются действовать недобросовестно в отношении клубов", — написал журналист Вене Касагранде.