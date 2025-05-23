Рамос о Модриче: «Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства. Один из тех игроков, ради которых болельщики заполняют стадионы, а весь мир замирает у экранов»

«Гений, друг, брат, сделавший футбол формой искусства, прощается с “Реалом”. Один из тех игроков, ради которых болельщики “Реала” заполняют стадионы, а весь мир замирает у экранов во время каждой игры. Выдающийся игрок, обладатель выдающихся футбольных и человеческих качеств, один из тех людей, которых я с гордостью называю своими друзьями.
Прожекторы «Бернабеу» больше никогда не зажгутся, чтобы показать тебя на поле, но ты навсегда останешься в учебниках по истории «Реала» среди величайших игроков.
Брат, мы, мадридисты, можем сказать тебе только одно слово: спасибо. Всего наилучшего в следующей главе. Я уверен, что мы еще увидимся«, — написал бывший защитник “Реала”, выступающий за “Монтеррей”.