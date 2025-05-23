Мэр Гусь-Хрустального о повреждении трофея за победу в Кубке: «Даже если такая ситуация случилась, наши мастера могут оперативно изготовить новую хрустальную вазу»

«Завод выполнил все свои обязательства и передал их (детали — Спортс»") дальше для изготовления металлической оправы, потому что кубок состоит не только из хрусталя.
Наши мастера сделали все вовремя, в срок, передали. И даже если такая ситуация случилась, я уверен, что наши мастера могут так же оперативно изготовить новую хрустальную вазу, которая дальше превратится в кубок, и он обязательно будет вручен победителю Кубка России по футболу", — заявил Алексей Соколов, мэр города Гусь-Хрустальный, где производится кубок.
В суперфинале Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Ростов». Матч состоится 1 июня в «Лужниках».