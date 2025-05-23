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Винисиус — Модричу: «Я научился у тебя пасовать шведой. Твой футбол был искусством. Спасибо за все, Маэстро»

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.

Источник: Спортс"

«Как же тяжело прощаться, Лука… Это были годы, проведенные в одной раздевалке с легендой. Твоя история в “Мадриде” не имеет себе равных: 28 титулов за 13 сезонов. Она наполнена изяществом, талантом, скромностью и научила меня большему, чем тысяча слов.

Спасибо тебе за все твои советы, за твою манеру игры, а также за твой характер. Твой футбол был искусством. А то, как ты относился ко мне, было подарком.

Я научился у тебя пасовать шведой (как Лука Модрич), но прежде всего я научился у тебя каждодневному великодушию.

Я буду скучать по тебе. Спасибо за все, Маэстро. Очень сильно тебя люблю«, — написал вингер “Реала”.