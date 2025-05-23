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Родриго — Модричу: «Батя, я учился у тебя на поле и за его пределами. Наслаждайся новым этапом жизни, Легенда!»

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.

Источник: Спортс"

"Батя, сегодня очень грустный день для меня и всех мадридистов — мы узнали, что скоро тебя больше не будет на поле под 10-м номером.

Трудно выразить словами, как много ты значил для меня с тех пор, как я перешел в этот клуб. Я учился у тебя на поле и за его пределами. Твой класс, лидерство и целеустремленность навсегда оставят след в моей памяти.

Спасибо за каждый пас, совет и помощь. Это была мечта — разделить все эти годы с тобой!

Наслаждайся новым этапом жизни, Легенда! Люблю тебя«, — написал вингер “Реала”.