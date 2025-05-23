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Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»

— За эти годы — самый памятный игровой эпизод с Акинфеевым?

Источник: Спортс"

— Первый. В 17 дебютировал в Самаре и сыграл на ноль, взял пенальти от Каряки.

— А лондонский матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов?

— Ну, игр, где Акинфеев тащил все, очень много. Долго могу перечислять. А сколько у него рекордов? Пару лет назад я сказал, что он уже превзошел наших лучших вратарей, включая Яшина и Дасаева. Так Дасаев на меня обиделся!

— Мы помним комментарий спартаковского голкипера: «Кто такой Гинер? Мне его мнение неинтересно».

— Я с уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, без вопросов. Лев Иванович еще и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, получил «Золотой мяч»… И Игорь сам по себе очень скромный и со мной не согласится. Но я-то говорю о статистике.

Акинфеев давно побил рекорд Яшина и Дасаева по количеству сухих матчей. Как в чемпионатах страны, так и за сборную. И вообще больше всех игр провел. В этом плане Игорю объективно нет равных, — сказал президент ЦСКА.