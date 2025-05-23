Гинер об Акинфееве: «С уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, но Игорь превзошел их по сухим матчам. И вообще больше всех игр провел»

— Ну, игр, где Акинфеев тащил все, очень много. Долго могу перечислять. А сколько у него рекордов? Пару лет назад я сказал, что он уже превзошел наших лучших вратарей, включая Яшина и Дасаева. Так Дасаев на меня обиделся!