Фомин о будущем Шунина: «Антон больше склонен к административно-руководящей должности. И хочет работать в этой сфере»

— Думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о его завершении карьеры. А так, считаю, что это был отличный день, когда совместно с матчем против «Акрона» наш клуб провел такое мероприятие в честь Антона. Он большой человек для «Динамо» и достоин такого прощания с болельщиками по случаю окончания карьеры футболиста.