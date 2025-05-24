Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере. Вингер «Ливерпуля» повторил достижение Анри, Роналду, Видича и де Брюйне

Мохамед второй раз в карьере признан лучшим игроком АПЛ (выигрывал также в сезоне-2017/18).По две победы также в активе Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Немани Видича и Кевина де Брюйне. Трижды приз не брал никто.