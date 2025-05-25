«По балаболам — это к “Динамо”. Сперцян отреагировал на фразу Григоряна “в Пятигорске были до Эдика только чемпионы по балабольству”

«В Пятигорске были до Эдика только чемпионы по балабольству», — пошутил Александр Григорян, еще один участник передачи.
«По балаболам — это к “Динамо”, — отреагировал полузащитник “Краснодара” и рассмеялся.
«Краснодар» второй год подряд побеждает «Динамо» в 30-м туре. Бело-голубые упустили титул в прошлом сезоне и заявляли о планах ответить в этом.
Гусев не жалеет о словах, что «Динамо» не даст «Краснодару» выиграть чемпионство: «И сейчас бы это сказал. А что я должен сказать? Что едем сдаваться? “Краснодар” чемпион?».