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«Барса» провела третий по результативности сезон в клубной истории — 174 гола в 60 матчах, 2,9 в среднем за игру

Команда Ханси Флика за 60 матчей сезона-2024/25 забила 174 гола — 102 в Ла Лиге, 43 в Лиге чемпионов, 22 в Кубке Испании, 7 — в Суперкубке Испании.

Источник: Спортс"

По количеству забитых мячей за сезон это третий результат каталонцев в истории (2,9 голов в среднем за игру).

Больше голов «Барселоной» было забито только в сезонах-2014/15 (175) и 2011/12 (190).