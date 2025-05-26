Флик о 3:0 с «Атлетиком»: «Идеальный способ завершить сезон. Я доволен тем, что увидел сегодня»

"Он был расстроен из-за решения, которое мы приняли по вратарской позиции. Он выкладывается на тренировках, и мы решили, что сегодня он заслуживает сыграть. Не знаю, был ли это его последний матч. Но я бы хотел поблагодарить его. Он не был счастлив из-за моего решения. Сегодня он заслужил выйти на поле. Он провел фантастический матч и сохранил ворота в неприкосновенности.