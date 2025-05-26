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Раньери о 5-м месте «Ромы»: «Жаль, что мы не вышли в Лигу чемпионов, но мы полностью выложились. Поздравляю “Ювентус”

В 38-м туре Серии А римляне обыграли «Торино» (2:0) и заняли по итогам сезона 5-е место в таблице с 69 очками. «Ювентус», вышедший в ЛЧ с 4-го места, опередил «Рому» на одно очко.

Источник: Спортс"

«Сегодня мы переосмыслили игру, основываясь на позитивных моментах, которые мы увидели во втором тайме против “Милана”. Я поздравляю “Ювентус”, мне жаль болельщиков, потому что мы не попали в Лигу чемпионов, но мы выложились полностью. Возможно, через несколько месяцев я буду размышлять о том, какой была моя карьера.

Невероятно, что имя [нового тренера «Ромы»] до сих пор не названо, болельщики сходят с ума. Когда президент захочет сказать об этом, это будет правильно«, — сказал главный тренер “Ромы”.