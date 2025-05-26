Раньери о 5-м месте «Ромы»: «Жаль, что мы не вышли в Лигу чемпионов, но мы полностью выложились. Поздравляю “Ювентус”

«Сегодня мы переосмыслили игру, основываясь на позитивных моментах, которые мы увидели во втором тайме против “Милана”. Я поздравляю “Ювентус”, мне жаль болельщиков, потому что мы не попали в Лигу чемпионов, но мы выложились полностью. Возможно, через несколько месяцев я буду размышлять о том, какой была моя карьера.