Тудор о будущем в «Юве»: «Решение будет до чемпионата мира, думаю, это правильно. Было бы неразумно ехать туда без ясности»

"Заслуживаю ли остаться? Могу сказать, что об этом скоро станет известно, после чемпионата мира, так что нужно набраться терпения, и решение будет принято. Я счастлив и это прекрасно, потому что мы чего-то добились, но нужно принимать эту жизнь тренера, где все на грани: не всегда получается сосредоточиться на процессе и росте своей команды.
Если бы сегодня мы не выиграли, для меня ничего бы не изменилось — я бы все равно чувствовал себя тренером. Конечно, когда побеждаешь, чуточку радостнее. С двумя-тремя точечными приобретениями можно побеждать.
Прежде всего, нужно быть в полном составе. В каждом матче мне не хватало как минимум двух игроков основы. Бремер и Кабаль отсутствовали весь сезон. Это серьезная команда, которая может конкурировать со всеми. С двумя-тремя точечными усилениями — с игроками, которые придадут опыт и вес — можно побеждать. Все знают, что выигрывают команды со средним возрастом 27−28 лет, а мы немного «зеленые».
Все были сосредоточены на концовке сезона — как и должно быть. Сейчас будет чемпионат мира, но все решится до его начала. Не думаю, что было бы разумно ехать туда без ясности, или принять решение, а потом взять туда тренера — это было бы несерьезно ни для меня, ни для клуба. Выбор о будущем будет сделан до начала чемпионата мира — думаю, это правильно«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.