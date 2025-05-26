Тудор о будущем в «Юве»: «Решение будет до чемпионата мира, думаю, это правильно. Было бы неразумно ехать туда без ясности»

Все были сосредоточены на концовке сезона — как и должно быть. Сейчас будет чемпионат мира, но все решится до его начала. Не думаю, что было бы разумно ехать туда без ясности, или принять решение, а потом взять туда тренера — это было бы несерьезно ни для меня, ни для клуба. Выбор о будущем будет сделан до начала чемпионата мира — думаю, это правильно«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.