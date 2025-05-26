Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Йорк считает, что «Челси» надо подписать Роналду на КЧМ: «Криштиану лучше тех, кто играет у них впереди. Он невероятный нападающий, они могут создавать для него моменты»

«Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, не квалифицировался на клубный чемпионат мира. Несмотря на это, президент ФИФА Джанни Инфантино ранее допустил, что Роналду примет участие в турнире.

Источник: Спортс"

«Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, не квалифицировался на клубный чемпионат мира. Несмотря на это, президент ФИФА Джанни Инфантино ранее допустил, что Роналду примет участие в турнире.

«Да, почему бы и нет? Он все еще может это сделать. Если “Челси” будет играть так, как они могут, и создавать для него моменты, с его амбициями и способностями, он все еще невероятный нападающий. Я не вижу причин не сделать этого.

Он лучше тех, кто сейчас играют в «Челси» впереди. Я могу вам сказать, что они не лучшая команда, что касается «девятки».

Так что я могу понять, почему его связывают с этим трансфером. Не вижу никаких причин не сделать ставку на это, это просто очевидно«, — заявил экс-футболист “Манчестер Юнайтед” в разговоре с gamblingindustrynews.com.