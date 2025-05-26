Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»

В случае с Неймаром мы рассчитываем на него. Бразилия рассчитывает на него. Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я разговаривал с ним сегодня утром, чтобы объяснить [свое решение]. Он полностью согласен. Именно так мы и продолжаем действовать", — сказал главный тренер сборной Бразилии.