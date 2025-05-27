Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»

Я чуть было не наложил в штаны, это был самый нервный момент, который я когда-либо испытывал на футбольном поле. Тем не менее, если бы кто-нибудь предложил мне вычеркнуть свое имя [из списка пенальтистов] и не бить, я бы сказал, что все равно хочу пробить.