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Йорк о Гарначо: «Для “МЮ” было бы безумием думать о его продаже. Алехандро очень молод, он слишком много играет — это нормально, что у него бывают спады»

«Для “Манчестер Юнайтед” было бы безумием думать о продаже Алехандро Гарначо. Это очень молодой игрок, на него возлагают большие надежды, так что это нормально, что у него бывают спады.

Проблема в том, что состав команды не позволяет предоставлять ему отдых, потому что резервные игроки не соответствуют его уровню. Он слишком много играет для своего возраста, и я этому сочувствую.

Если бы он отдыхал, то возвращался бы с большим энтузиазмом, ему нужно учиться, и главный тренер должен помогать ему в этом. Но он не получает достаточного отдыха, потому что «Юнайтед» не может позволить ему отдыхать.

Я думаю, что он выглядит немного измученным, но одна только мысль о его продаже была бы безумием для «Манчестер Юнайтед», — сказал бывший нападающий манкунианцев.

Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после финала ЛЕ.