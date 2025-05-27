Фати согласился перейти из «Барселоны» в «Монако»

«Барселона» и монегаски приближаются к заключению соглашения об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа.
В этом сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер дал согласие на трансфер в «Монако». Отмечается, что в январе он отклонил предложения от более чем пяти клубов.
«Барселона» и монегаски приближаются к заключению соглашения об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа.
В этом сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.