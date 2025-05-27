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Фати согласился перейти из «Барселоны» в «Монако»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер дал согласие на трансфер в «Монако». Отмечается, что в январе он отклонил предложения от более чем пяти клубов.

Источник: Спортс"

«Барселона» и монегаски приближаются к заключению соглашения об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа.

В этом сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.