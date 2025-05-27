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«Атлетико» хочет подписать Лео Романа. «Мальорка» может продать вратаря за 6−7 млн евро

Мадридский клуб рассматривает Лео Романа как главную цель для усиления вратарской позиции, сообщает As.

Источник: Спортс"

В «Атлетико» начинают задумываться о поиске замены для 32-летнего Яна Облака, который хочет остаться в своем нынешнем клубе, но также привлекает интерес команд из Саудовской Аравии.

Переговоры о трансфере Романа пока не велись, но могут начаться в ближайшее время. Контракт 24-летнего голкипера с «Мальоркой» рассчитан до 2026 года, сумма его отступных — чуть больше 10 млн евро. Однако трансфер может обойтись «Атлетико» дешевле — в 6−7 млн евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги Роман провел 7 матчей и пропустил 10 голов.