Ловрен о Дзюбе: «Стать лучшим бомбардиром в РПЛ и сборной не так просто. Мы должны уважать его рекорды»

Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать «пока» карьере«, — сказал бывший защитник “Зенита”, ныне выступающий за ПАОК.