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Ловрен о Дзюбе: «Стать лучшим бомбардиром в РПЛ и сборной не так просто. Мы должны уважать его рекорды»

В марте форвард «Акрона» вышел на первое место по числу голов в РПЛ, обойдя Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Сейчас на счету Дзюбы 240 мячей. Также Артем обошел достижение Кержакова в сборной России и с 31 голом стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Источник: Спортс"

В марте форвард «Акрона» вышел на первое место по числу голов в РПЛ, обойдя Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Сейчас на счету Дзюбы 240 мячей. Также Артем обошел достижение Кержакова в сборной России и с 31 голом стал лучшим бомбардиром в истории команды.

"Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно.

Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово.

Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать «пока» карьере«, — сказал бывший защитник “Зенита”, ныне выступающий за ПАОК.