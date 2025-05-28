Анчелотти о том, будет ли Бразилия играть как «Реал»: «Нынешнего сезона — нет, прошлого — да. Я не знаю, какая система позволяет побеждать, но она должна зависеть от качеств игроко

Моя философия заключается в том, что спустя 40 лет я все еще не знаю, какая стратегия или система позволяет выигрывать матчи. Но я знаю, что система должна зависеть от характеристик игроков, которые у вас есть, чтобы они чувствовали себя комфортно на поле.