Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.64
П2
1.89

Анчелотти о том, будет ли Бразилия играть как «Реал»: «Нынешнего сезона — нет, прошлого — да. Я не знаю, какая система позволяет побеждать, но она должна зависеть от качеств игроко

В понедельник итальянский специалист был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.

Источник: Спортс"

— Я убежден, что Винисиус выложится за свою сборную на все сто процентов.

— Будет ли Бразилия играть, как «Реал»?

— Смотря какой. Если речь про «Мадрид» нынешнего сезона, то нет, если про прошлогодний — да.

Моя философия заключается в том, что спустя 40 лет я все еще не знаю, какая стратегия или система позволяет выигрывать матчи. Но я знаю, что система должна зависеть от характеристик игроков, которые у вас есть, чтобы они чувствовали себя комфортно на поле.

Эти идеи я хочу реализовывать и здесь, чтобы воспользоваться качествами, которыми обладают игроки в этой стране, — сказал Анчелотти.