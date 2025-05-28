Сообщается, что Модрич долгое время общался с Роналду по поводу проекта «Аль-Насра», однако семья Луки считает более предпочтительным вариантом переезд в США. В настоящий момент вопрос о будущем хавбека остается открытым.
Модрич интересен «Аль-Насру» Роналду, «Интер Майами» Месси, «Аль-Иттифаку» и клубам Бразилии. Семья Луки предпочитает переезд в США (Foot Mercato)
По данным Foot Mercato, 39-летний полузащитник, который покинет «Реал» после клубного чемпионата мира, получил предложения от «Аль-Насра» и «Интер Майами». В подписании хорвата также заинтересованы «Аль-Иттифак» и несколько бразильских клубов.