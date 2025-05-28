Модрич интересен «Аль-Насру» Роналду, «Интер Майами» Месси, «Аль-Иттифаку» и клубам Бразилии. Семья Луки предпочитает переезд в США (Foot Mercato)

По данным Foot Mercato, 39-летний полузащитник, который покинет «Реал» после клубного чемпионата мира, получил предложения от «Аль-Насра» и «Интер Майами». В подписании хорвата также заинтересованы «Аль-Иттифак» и несколько бразильских клубов.