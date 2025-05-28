Аморим летал в Монако после поражения «МЮ» в финале ЛЕ на заседание руководства. Вернувшись в Манчестер, тренер сообщил, что остается в клубе

После поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (0:1) главный тренер «Юнайтед» отправился на самолете в Монако, где присутствовал на заседании исполнительного комитета клуба. Обычно подобные встречи проходят без участия тренера. Комитет собирается ежемесячно и включает руководство и владельцев клуба.
На следующий день Аморим вернулся в Манчестер и лично сообщил команде, что остается на посту главного тренера.
"Я всегда открыт к диалогу — если руководство или болельщики решат, что я не тот человек для этой работы, я уйду на следующий же день, даже не обсуждая компенсацию.
Но сам я не уйду. Я уверен в своей работе. Как видите, я не собираюсь менять свой подход ни в чем«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” Аморим.