Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объем работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодежи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим«, — сказал тренер “Рубина”.
Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в “Ростове”: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем мо
«Видимо, РФС не видит проблемы в совмещении работы с национальной сборной и с “Динамо”. Я лично за Валеру рад. Думаю, он будет ставить в московском клубе тот же самый футбол, что ставил в “Ростове”. Организованная, очень интенсивная игра с хорошими переходами.