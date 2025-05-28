Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в “Ростове”: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем мо

Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объем работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодежи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим«, — сказал тренер “Рубина”.