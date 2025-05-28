«Рома» о стычке Дзаньоло с молодыми игроками клуба: «Он был явно нетрезв. Помочился в помещении, провоцировал, футболистам потребовалась госпитализация»

По заявлению очевидцев, Дзаньоло был явно нетрезв. Он помочился в помещении «Ромы», провоцируя игроков, а потом без словесной перепалки ударил Маттиа Альмавиву и сильно оттолкнул Марко Литти к скамейке. Литти недавно перенес операцию на плече. Обоим футболистам в итоге потребовалась госпитализация: Альмавива должен вернуться в строй через 10 дней, Литти — через 21.