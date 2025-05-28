Губочан о 100-летии «Зенита»: «Жаль, что юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи»

Жаль, что этот юбилей прошел не на фоне очередного чемпионства клуба, но это футбол — невозможно каждый год выигрывать трофеи. «Зенит» и так добился большого успеха, выиграв шесть чемпионатов подряд в прошлые сезоны. А вместе с прошлыми победами, как в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, он сотворил великую историю для себя и для города. И заслужил такое празднование своего 100-летия, какое устроили в этот день.