Семшов об отказе «Черноморцу» в лицензии: «Если город маленький, зачем строить арену на 10 тысяч? До ЧМ стадион не был новый у Калининграда, Екатеринбурга и Сочи»

У Новороссийска шикарная посещаемость, там любят футбол. Я вижу, какие есть стадионы в Испании. Ну они не идут в сравнение в РПЛ — они иногда старые просто. Стадион, где играет Эйбар, построили в 40-х годах прошлого века, там нет вместимости в 10 тысяч. Но для РПЛ он не годится. Когда «Эйбар» играл в чемпионате Испании, туда приезжала играть «Барса» с Месси, но в РПЛ бы эту арену просто не допустили к чемпионату.