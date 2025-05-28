Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)

Сообщается, что некоторые влиятельные люди Саудовской Аравии выступают за заключение португальцем краткосрочного контракта с «Аль-Хилалем», чтобы Криштиану смог сыграть против «Реала» на клубном чемпионате мира. На данный момент неизвестно, хочет ли Роналду переходить в «Аль-Хилаль».