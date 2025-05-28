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Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)

Ранее нападающий намекнул навозможную смену клуба, написав в соцсетях: «Эта глава окончена. История? Все еще пишется».

Источник: Спортс"

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Наср» и Роналду по-прежнему ведут переговоры о новом контракте, несмотря на недавнюю публикацию футболиста.

Сообщается, что некоторые влиятельные люди Саудовской Аравии выступают за заключение португальцем краткосрочного контракта с «Аль-Хилалем», чтобы Криштиану смог сыграть против «Реала» на клубном чемпионате мира. На данный момент неизвестно, хочет ли Роналду переходить в «Аль-Хилаль».

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников клубного чемпионата мира не из Саудовской Аравии попытаться привлечь Роналду для участия в турнире.

Ожидается, что Роналду примет решение в течение следующих двух недель.