Черданцев об офсайдных линиях: «Боковой 150 лет поднимал флажок, ну и поднимал бы дальше, если нет возможности использовать полностью автоматическую систему. Наши линии ситуацию не упрощают»

Мне кажется, что офсайды вообще определять надо либо по старинке с помощью бокового судьи, либо с помощью полностью автоматизированной системы, как в Лиге чемпионов. Реально не прикопаешься, когда стоят камеры вокруг всего поля, с любого ракурса картинка на 360 градусов.