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Рафинья: «Я в Барсе» не просто так, а благодаря труду. Каждое трансферное окно ходили разговоры, что я недостаточно хорош, но я знал, на что способен"

"С тех пор как я приехал, каждое трансферное окно ходили разговоры, что я уйду, что я недостаточно хорош для этого клуба. Но я знал, на что способен. Я здесь не потому, что кто-то подарил мне это. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и в сборной.

Источник: Спортс"

"С тех пор как я приехал, каждое трансферное окно ходили разговоры, что я уйду, что я недостаточно хорош для этого клуба. Но я знал, на что способен. Я здесь не потому, что кто-то подарил мне это. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и в сборной. Дело не в недостатке уровня.

Но я играю в «Барсе», большом и требовательном клубе, и если вы играете не так, как от вас ожидали, нормально, что вас критикуют. Люди говорят, что вам лучше уйти, что вы не соответствуете стандартам, чтобы играть в этой футболке… Но я знал, что я могу дать этому клубу. Я знал, что если буду усердно работать и добьюсь результатов, люди изменят свое мнение. Так и произошло«, — сказал вингер “Барселоны”.