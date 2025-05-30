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Агент Бруну встретился с президентом «Аль-Хилаля» в Саудовской Аравии. В клубе назвали переговоры «продуктивными»

Агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо на этой неделе отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля», а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Источник: Спортс"

Агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо на этой неделе отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля», а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Источники в ближневосточном клубе охарактеризовали переговоры как «продуктивные».

Ранее «Аль-Хиляль» попросил Бруну дать ответ до четверга. Клуб стремится закрыть трансферы звездных игроков до начала Клубного чемпионата мира.

«Аль-Хилаль» все еще ждет решения от Фернандеша. Источники в Саудовской Аравии подчеркивают, что футболист пока не отверг их предложение, и за последние двое суток были предприняты значительные усилия, чтобы получить от него «зеленый свет».

Позиция «Манчестер Юнайтед» остается неизменной — клуб не хочет терять своего капитана. На данный момент от «Аль-Хиляля» не поступало официального предложения. Ближайшие дни станут решающими.