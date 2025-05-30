Агент Бруну встретился с президентом «Аль-Хилаля» в Саудовской Аравии. В клубе назвали переговоры «продуктивными»

Агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо на этой неделе отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля», а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Источники в ближневосточном клубе охарактеризовали переговоры как «продуктивные».
Ранее «Аль-Хиляль» попросил Бруну дать ответ до четверга. Клуб стремится закрыть трансферы звездных игроков до начала Клубного чемпионата мира.
«Аль-Хилаль» все еще ждет решения от Фернандеша. Источники в Саудовской Аравии подчеркивают, что футболист пока не отверг их предложение, и за последние двое суток были предприняты значительные усилия, чтобы получить от него «зеленый свет».
Позиция «Манчестер Юнайтед» остается неизменной — клуб не хочет терять своего капитана. На данный момент от «Аль-Хиляля» не поступало официального предложения. Ближайшие дни станут решающими.