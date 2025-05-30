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Лука Джорджевич: «Россия страдает без европейского футбола, особенно такие клубы, как “Зенит”. Город заслуживает, чтобы сюда приезжали “Ман Сити”, “Реал” и другие»

«Россия сильно страдает без европейского футбола. Особенно страдают такие большие клубы, как “Зенит”. Им надо постоянно соревноваться с лучшими командами Европы. Город заслуживает, чтобы сюда приезжали “Манчестер Сити”, “Реал” и другие клубы.

Источник: Спортс"

Надеюсь, что в ближайшее время российские команды снова вернутся к международным соревнованиям«, — сказал экс-форвард “Зенита”.