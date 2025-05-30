Водитель, совершивший наезд во время парада «Ливерпуля», предстанет перед судом. 53-летнему мужчине предъявлены обвинения по 7 пунктам

В четверг подозреваемому в наезде на толпу, 53-летнему Полу Дойлу, были предъявлены обвинения по семи пунктам, включая опасное вождение, намеренное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное нанесение телесных повреждений, а также в умышленную попытку причинить тяжкий вред здоровью. Обвинения касаются шестерых пострадавших, в том числе одного ребенка.