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Фабрегас о своих тренерах: «Тактически — Пеп самый сильный, в человеческом плане предпочту Венгера. Моуринью умел мотивировать, он лучше всех играл с моей головой»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси», ныне возглавляющий «Комо», перечислил главные достоинства своих бывших тренеров.

Источник: Спортс"

«Тактически — Пеп [Гвардиола] самый сильный. А в человеческом плане я предпочитаю Арсена Венгера», — сказал Фабрегас в передаче El Día Después.

Самым мотивирующим тренером испанец назвал Жозе Моуринью.

«Когда дело доходит до индивидуального подхода к игроку в раздевалке — это Моуринью. Он лучше всех умел играть с моей головой. Умел мотивировать, присылал сообщения накануне матча… Мы в отеле, он мог сказать мне это за ужином, но нет — отправлял сообщение прямо в номер. И это придавало мне заряд», — рассказал бывший полузащитник.

В конце Фабрегас упомянул Луиса Арагонеса. По его словам, бывший тренер сборной Испании был, возможно, самым увлеченным из всех.

«Он всегда был уверен в том, что делает и говорит», — добавил Фабрегас.