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«Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от вмешательства ВАР в сезоне Ла Лиге — 16 раз. В пользу «Барсы» принято больше всего решений — 16 (As)

ВАР побил рекорд по количеству корректировок решений судьи в прошедшем сезоне чемпионата Испании — 189 раз, что на 10 больше, чем прежний максимум (179 в сезоне-2022/23).

Источник: Спортс"

Как передает As, «Реал» и «Алавес» больше все пострадали от решений ВАР — 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно.

Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом — 7 решений против и 16 в пользу клуба.

Помимо этого, «Реал» стал лидером по количеству отмененных голов — 8. За ним следует «Вильярреал» (6).

«Лас-Пальмас» (6) и «Барселона» (5) — лидеры по числу отмененных голов у соперников.

Больше всех 11-метровых после ВАР получил «Атлетик» (7). У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» — по 4.

Примечательно, что «Реал» и «Алавес» — наиболее выигравшие от удалений соперников, у обоих клубов по 4 случая.