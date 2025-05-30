«Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от вмешательства ВАР в сезоне Ла Лиге — 16 раз. В пользу «Барсы» принято больше всего решений — 16 (As)

Как передает As, «Реал» и «Алавес» больше все пострадали от решений ВАР — 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно.
Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом — 7 решений против и 16 в пользу клуба.
Помимо этого, «Реал» стал лидером по количеству отмененных голов — 8. За ним следует «Вильярреал» (6).
«Лас-Пальмас» (6) и «Барселона» (5) — лидеры по числу отмененных голов у соперников.
Больше всех 11-метровых после ВАР получил «Атлетик» (7). У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» — по 4.
Примечательно, что «Реал» и «Алавес» — наиболее выигравшие от удалений соперников, у обоих клубов по 4 случая.