Ману Фернандеш о «Локо»: «У меня была действительно хорошая зарплата. Но я не был сильно удивлен — в то время было много вариантов»

На тот момент «Локомотив» не первый раз мной интересовался — за год до этого они тоже выходили на нас, но у меня был контракт с «Бешикташем». В общем, предложение «Локомотива» было очень хорошим, но оно меня не удивило, потому что тогда у меня были и другие хорошие предложения.