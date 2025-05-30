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Ману Фернандеш о «Локо»: «У меня была действительно хорошая зарплата. Но я не был сильно удивлен — в то время было много вариантов»

Португальский хавбек выступал за московский клуб в течение 5 сезонов (2014/15 — 2018/19). Вместе с командой он стал чемпионом России в 2018 году, а также трижды выиграл Кубок страны.

«В “Локомотиве” у меня была действительно хорошая зарплата. Но я не был сильно удивлен таким предложением — в то время у меня было много вариантов, я был свободным агентом, искал клуб после хорошего сезона в Турции. Когда ты свободный агент, это как аукцион — смотришь, кто больше предложит, какие есть условия, и потом принимаешь решение.

На тот момент «Локомотив» не первый раз мной интересовался — за год до этого они тоже выходили на нас, но у меня был контракт с «Бешикташем». В общем, предложение «Локомотива» было очень хорошим, но оно меня не удивило, потому что тогда у меня были и другие хорошие предложения.

Во мне были заинтересованы многие клубы, поэтому «Локомотиву» пришлось делать предложение, которое будет выше, чем у других. Это нормальная история", — сказал Фернандеш.