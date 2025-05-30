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Роналду остается в «Аль-Насре». 40-летний форвард продлил контракт с саудовским клубом (Санти Ауна)

Журналист Санти Ауна со ссылкой на саудовские источники сообщает, что португалец подписал новый контракт с клубом.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето, чтобы он смог сыграть на клубном чемпионате мира.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его подробная статистика — здесь.