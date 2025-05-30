Роналду остается в «Аль-Насре». 40-летний форвард продлил контракт с саудовским клубом (Санти Ауна)

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето, чтобы он смог сыграть на клубном чемпионате мира.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его подробная статистика — здесь.
Журналист Санти Ауна со ссылкой на саудовские источники сообщает, что португалец подписал новый контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето, чтобы он смог сыграть на клубном чемпионате мира.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его подробная статистика — здесь.