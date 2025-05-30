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Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» — до 2027-го. Он уже подписан, вероятно (Foot Mercato)

Foot Mercato сообщает, что руководство клуба договорилось с нападающим о продлении контракта. Документ уже, вероятно, подписан.

По всей видимости, новое соглашение рассчитано до 2027 года.

В этом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии второй раз подряд. Со статистикой 40-летнего португальца можно ознакомиться здесь.