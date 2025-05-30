Прудников об Овечкине: «Лицо России за океаном. На игры “Динамо” с участием Саши будут собираться полные стадионы, все захотят прикоснуться к легенде»

В любом случае, какое решение он бы не принял, это будет его решение. И будет оно в любом случае правильным. Никто здесь не сможет ничего сказать. Никто не может здесь осудить, уговорить или отговорить. Посмотрим. Он сам знает, как и что будет, просто решение будет принято немного позже.