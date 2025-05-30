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Прудников об Овечкине: «Лицо России за океаном. На игры “Динамо” с участием Саши будут собираться полные стадионы, все захотят прикоснуться к легенде»

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Александр Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«Продолжит ли Овечкин выступать за “Вашингтон Кэпиталс” после истечения контракта в следующем году, мы увидим в дальнейшем. Сейчас, летом, Саше нужно просто отдохнуть: он провел тяжелый в психологическом плане сезон. Люди ждали его рекорда, а это огромная эмоциональная нагрузка.

Ждали рекорд ведь не только родные и близкие, а вся наша страна и за рубежом. Тем не менее на пути к рекорду он смог от этого абстрагироваться. Сейчас пусть он просто отдохнет.

В любом случае, какое решение он бы не принял, это будет его решение. И будет оно в любом случае правильным. Никто здесь не сможет ничего сказать. Никто не может здесь осудить, уговорить или отговорить. Посмотрим. Он сам знает, как и что будет, просто решение будет принято немного позже.

Что касается возможного завершения карьеры Овечкина в «Динамо», то на игры с участием Саши всегда будут собираться полные стадионы, будет огромный ажиотаж. Потому что все захотят прикоснуться к истории, к легенде.

И ему даже необязательно будет показывать свой самый высокий уровень. Опять же поскольку люди просто захотят увидеть его и поблагодарить за рекорд, что он наш, русский парень, что всему миру показал, что наши люди могут все. Он лицо нашей страны за океаном, и это очень приятно«, — сказал бывший футболист “Спартака” Александр Прудников.