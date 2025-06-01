Хвича — второй грузин, выигравший ЛЧ. Каладзе побеждал с «Миланом» дважды

Хвича стал вторым грузинским футболистом, завоевавшим этот титул. Ранее это удавалось Кахе Каладзе, который побеждал с «Миланом» в 2003 и 2007 годах.
?? ? «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов — впервые в истории.
«ПСЖ» стал победителем турнира, разгромив «Интер» в финале (5:0). Кварацхелия провел на поле 84 минуты и забил один гол.
Хвича стал вторым грузинским футболистом, завоевавшим этот титул. Ранее это удавалось Кахе Каладзе, который побеждал с «Миланом» в 2003 и 2007 годах.
?? ? «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов — впервые в истории.