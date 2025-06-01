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Дуэ — лучший игрок финала ЛЧ. У вингера «ПСЖ» 2 гола и ассист в матче с «Интером»

«ПСЖ» стал обладателем трофея, победив «Интер» в финале турнира (5:0). 19-летний вингер парижан отметился двумя голами и одним ассистом.

Источник: Спортс"

Дезире за 67 минут на поле также нанес 4 удара, пробежал 5,7 км и разогнался до 33,2 км/час.

УЕФА признал Дуэ лучшим игроком встречи.

Фото: uefa.com.

?? ? «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов — впервые в истории.