Рафинья и Гирасси — лучшие бомбардиры сезона в ЛЧ, Рафинья — лучший ассистент, Зоммер — лучший вратарь по сухим матчам

Лучшим ассистентом турнира с 9 голевыми передачами стал Рафинья («Барселона»).
Лидером по количеству сухих матчей среди вратарей стал Ян Зоммер из «Интера» — 7 игр на ноль.
Победителем Лиги чемпионов впервые в истории стал «ПСЖ».
Лучшими бомбардирами прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов стали Рафинья («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) — 13 голов.
Лучшим ассистентом турнира с 9 голевыми передачами стал Рафинья («Барселона»).
Лидером по количеству сухих матчей среди вратарей стал Ян Зоммер из «Интера» — 7 игр на ноль.
Победителем Лиги чемпионов впервые в истории стал «ПСЖ».