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Рафинья и Гирасси — лучшие бомбардиры сезона в ЛЧ, Рафинья — лучший ассистент, Зоммер — лучший вратарь по сухим матчам

Лучшими бомбардирами прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов стали Рафинья («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) — 13 голов.

Источник: Спортс"

Лучшим ассистентом турнира с 9 голевыми передачами стал Рафинья («Барселона»).

Лидером по количеству сухих матчей среди вратарей стал Ян Зоммер из «Интера» — 7 игр на ноль.

Победителем Лиги чемпионов впервые в истории стал «ПСЖ».